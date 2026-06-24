24日は鹿児島県で線状降水帯が発生しました。これまでの一日の天気を振り返ります。■鹿児島県で線状降水帯が発生台風の接近前から大雨に24日（水）は梅雨前線が九州に停滞し、前線上の低気圧が東シナ海をゆっくりと進みました。フィリピンの東にある台風7号から非常に湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になっています。九州では線状降水帯の予測情報が各地で発表され、午前8時40分に鹿児島県の薩摩地方で線状降水帯が