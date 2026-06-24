歌手Adoが24日、Xを更新。世界最大手のエンターテインメントエージェンシー「William Morris Endeavor」（WME）とエージェント契約を結んだことについてコメントした。所属事務所クラウドナインの公式サイトでは23日、「この度、Adoは米国に本拠を置く世界的なエンターテインメント・エージェンシー『WME（William Morris Endeavor）』とパートナーシップを組むこととなりました」と発表。「今回のエージェント契約締結後も、これ