2000年代後半、ファッション誌の専属モデルや、バラエティ番組などのタレント活動で引っ張りだこだったモデルのマリエ。彼女のInstagramが6月24日までに更新された。最新の近影が公開されたが、その姿が話題となっている。マリエは、自身の娘とともに、夏服のコーディネートを撮影した複数の写真を投稿。ふだんから愛用するアイテムを紹介し、近影を公開した。「添えられた写真には、ヒョウ柄のロングスカートに白のタンクトッ