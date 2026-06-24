ユニクロは、初の映画化が実現した「ちいかわ」をモチーフにした特別なUTコレクションの発売情報を発表した。イラストレーターのナガノ氏完全監修による『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念した特別なアイテムが用意されている。ユニクロ×ちいかわ発売を記念して、UNIQLO FLOWER取扱店舗およびオンラインストアにて対象商品(観葉植物)を購入した方に、オリジナルガーデンピックをプレゼントする企画も実施される。オリ