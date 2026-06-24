伸びた二塁手の腕が激走する走者の首に…米大リーグ、ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手が試合中に見舞われた悲劇に、米国のファンが驚いている。大事故にもつながりかねないプレーに「うわ、痛そう」「これは明らかに妨害」とコメントが寄せられた。23日（日本時間24日）にサンフランシスコで行われたアスレチックス戦、6回に悲劇は起きた。この試合「5番・右翼」で先発したイ・ジョンフは四球で出塁。次打者のウィリー・アダ