インスタグラム更新サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）、4-0と完勝したチュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイの会場には人気女優がいた。日本が圧倒したチュニジア戦。W杯通算1000試合のメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。会場で声援を送っていたのは、女優の福本莉子だ。日本