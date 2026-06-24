お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のスターにて、8月12日より全8話で独占配信される。ティザー予告とティザーポスターが解禁となった。【写真】千鳥・大悟が企画・プロデュース『THE ONE SHOT』ティザー予告本作は日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ番組。千鳥・大悟が