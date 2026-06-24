映画『キューティ・ブロンド』の公開25年を記念するイベントが米ニューヨークにて開催され、同作で主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーン（50）と、前日譚ドラマ『エル』で、エル役を演じるレクシー・ミネトリー（25）が、ピンク満載の2ショットを披露した。【写真】公開25年後もキュート！50歳のリース・ウィザースプーン、“新エル”レクシー・ミネトリーと登場2001年に公開された『キューティ・ブロンド』