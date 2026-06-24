有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』より、さとこたちの物語が動き出す“エモい”瞬間を捉えた本予告と本ビジュアルが解禁。また、劇中音楽を柴田聡子が担当し、主題歌に折坂悠太が書き下ろした「シミレ（feat. 柴田聡子）」が起用されることも発表された。【動画】有村架純が刺されるシーンから始まる『さとこはいつも』本予告プッと吹き出さずにいられないユニーク