デザイナー、アーティストとして活躍する篠原ともえが22日、自身のインスタグラムを更新。制作したワイドパンツ姿を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】ひらり感がさわやかな袴風シルエット品のある洗練された一点もの かつてバラエティー番組でも活躍し、シノラーファッションでも一世を風靡した篠原。「世界三大ウールの産地である、愛知県・尾州の繊維工場木玉毛織を見学させていただ