スウェーデン戦のキーマンと見られる前田大然オランダ、チュニジア相手に1勝1分けの勝ち点4を稼ぎ、北中米ワールドカップ（W杯）F組で目下、2位につけている日本代表。首位・オランダとは総得点で1点しか差がないが、オランダの最終戦の相手がすでに敗退の決まっているチュニジア。日本はまだ首位突破の可能性を残しているスウェーデンということで、決して分が良いとはいえない。現状では2位通過の可能性が最も高いが、2位は