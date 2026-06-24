BLACKPINK（ブラックピンク）のメンバー、リサとルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー（LVMH）後継者のフレデリック・アルノー氏の破局説が再び浮上している。米ファッション誌「ヴァニティ・フェア（Vanity Fair）」は23日に公開した「The Life of a K−Pop Showgirl」の記事を通じて、「リサとアルノー氏は別れたようだ」と報じた。リサは続いて公開されたインタビューで、私生活に関する質問に答え、「ファンを愛しているし、公の場