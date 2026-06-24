韓国株式市場のモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）先進国（DM）指数への編入が再び見送られた。MSCIは23日（現地時間）に公表した2026年年次市場分類の結果で、オフショア市場におけるウォンの両替が依然として限定的であることなどを理由に、韓国株式市場を先進国指数の観察対象国（ウォッチリスト）に加えなかったと明らかにした。MSCIは「（韓国市場に関して提起されてきた）長年の懸念を解消するた