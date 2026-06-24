「FRUITS ZIPPER」の櫻井優衣（26）が24日までに自身の公式Xを更新。念願がかなったことをつづった。「情報解禁！リズム天国にて私の新曲で遊べます！」と書き出した櫻井。7月発売予定のNintendo Switch「リズム天国 ミラクルスターズ」に自身の楽曲が収録されていると発表した。収録楽曲は「My Telepathy！私の熱い光線」で「作詞・作曲はつんく♂さん。大きな大きな夢が叶いました」と説明。「大好きなつんく♂さんの楽曲