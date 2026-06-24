演歌歌手の香西かおり（62）が24日、大阪市内で行われた大阪観光局の定例会見に登壇し、同局が来月10日から発信するYouTubeチャンネルのメーンキャスターに就任すると発表した。大阪の食に特化したチャンネルでタイトルは「美味しい大阪大発見！」。大阪市生まれの香西は、デビューをきっかけに上京したが再び大阪に戻り小料理店を営むなど、歌手のかたわら地域魅力創出アドバイザーとしても活躍。「まだまだ大阪にはいろんな