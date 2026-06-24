活発な梅雨前線の影響で九州や四国では大雨となっています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また、南から2つの台風が北上してきていて注意が必要です。鹿児島県では24日朝、線状降水帯が発生して猛烈な雨が降り続き、薩摩川内では12時間の雨量が170ミリを超える大雨となりました。25日にかけては、九州から東海にかけて各地で非常に激しい雨が降り大雨となりそうです。25日昼までの予想雨量は四国で300ミリ、九州南部で250ミ