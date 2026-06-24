去年１２月、山形県天童市内のホームセンターからケーブル１０点を盗んだとして、きょう、本籍が宮城県の男２人が再逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、ともに住居不定で本籍を宮城県に置く、アルバイト従業員の男（２４）と会社員の男（２４）です。 警察によりますと、男らは共謀し、去年１２月２８日に天童市内のホームセンターで、ケーブル１０点（販売価格合計およそ１６万