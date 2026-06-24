全104試合。出場国が32から「48」に拡大された北中米ワールドカップで、現地６月23日にグループステージ各12グループの第２節がすべて終了。計48試合が消化された。グループステージで残すは計24試合。各組の趨勢が見えてきたなか、決勝トーナメント進出を確定させた国がある。ラウンド32に駒を進めたのは、以下の７チームだ。Ａ組：メキシコ（北中米カリブ海／開催国）Ｄ組：アメリカ（北中米カリブ海／開催国）Ｅ組：ド