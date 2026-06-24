ガーナ代表は現地時間23日、FIFAワールドカップ2026・グループL第2節でと0−0で引き分けた。試合後、ガーナ代表を率いるカルロス・ケイロス監督が、イギリスメディア『BBC』を通して、結果への満足感を口にした。ガーナ代表は17日開催の初陣で、後半アディショナルタイムの劇的弾によりパナマ代表を1−0で撃破。迎えた第2節では、イングランド代表を相手に守勢に回る時間が長かったが、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）