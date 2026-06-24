今をときめく人気女優、福本莉子さんが披露した日本代表のユニホーム姿が、話題を呼んでいる。日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞し、数々の話題作に出演している福本さんは、フジテレビ系列で放送された『FIFAワールドカップ最高の景色へ！ ドリームジャーニー』の企