「自分はKDDIを使っていないから関係ない」と思った人も、確認した方がよさそうです。KDDIは6月23日、複数のインターネット接続事業者向けに提供しているメールシステムが不正アクセスを受け、メールアドレスやパスワードが外部に漏えいした可能性があると発表しました。影響を受けた可能性があるのは、「@niftyメール」「BIGLOBEメール」「J:COM NET」「ピカラ光サービス」などの利用者です。【その他の画像・さらに詳しい