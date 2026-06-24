タレントの板野友美さんは6月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのコーディネートを紹介し、ファンから絶賛の声が上がっています。【写真】板野友美、ファン絶賛のディズニーコーデ「ディズニーコーデぴったり」板野さんは「BLACKドットディズニーコーデ」と紹介し、東京ディズニーリゾートで撮影した8枚の写真を投稿。フリルキャミソールとカチューシャがドット柄でリンクしており、とてもおしゃれです。この