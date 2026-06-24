日本スケート連盟の理事会が24日に都内で開催され、来季の事業計画が承認された。フィギュアでは、全日本選手権が12月24〜27日に大阪・東和薬品ラクタブドームで開催。全日本ジュニア選手権は11月21〜23日に茨城・山新スイミングアリーナ、全日本ノービス選手権は10月23〜25日に北海道・札幌市月寒体育館で行われる。国内開催での国際大会の日程も決まり、チャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯が9月4〜6日に東京辰巳ア