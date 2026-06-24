熊本県内は、これからあす25日夜にかけて、引き続き非常に激しい雨が降る見込みとなっています。気象台はきょう24日も線状降水帯半日前予測が発表される可能性があるとして、土砂災害に厳重に警戒するよう呼び掛けています。■玉名市・午前6時頃停滞した梅雨前線の影響で県内は大気の状態が不安定となっています。 ■阿蘇市・午前7時頃阿蘇市乙姫では午前8時半頃までの1時間に40.5ミリの激しい雨が降るなど、県内は全域で大雨