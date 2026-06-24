NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï24Æü¡¢7·î28Æü¤È29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÂè23²óÃæ´ÖÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÁ°ÆüÈ¯É½¤«¤é³ÆÉôÌç¥È¥Ã¥×¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤·¡£µåÃÄÊÌ¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇÂ¿5ÉôÌç¤ÇÁª½Ð·÷Æâ¤Ç¤¹¡£ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Ï³°Ìî¼êÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê(ºå¿À)¤Ç¡¢62ËüÉ¼¤ËÅþÃ£¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤â¹ç¤ï¤»¤Æ12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤¬ºÇ¤â¤·Îõ¤Ê¤Î¤ÏÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç¡£¥È¥Ã¥×¤Î»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê(¥ä