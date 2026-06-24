安定的な皇位継承をめぐり、政府が作成した皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案が明らかになりました。要綱案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることに加え、皇室典範に新たな章を設け、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として、旧宮家の男系男子を養子とすることができると明記されています。養子となることができるのは、皇籍を離脱した11宮家の男系の子孫で15歳以上の男子。配偶者と子がいないものに限るとして