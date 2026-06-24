活発な梅雨前線の影響で、九州ではきょう昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあるでしょう。【進路図を見る】“ダブル台風”台風7号＆8号いつ、どこに？九州は線状降水帯発生のおそれ沖縄の南にある台風7号から水蒸気の通り道が日本に向かって発生しているため、梅雨前線の活動が活発になっています。九州では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。きょう午後は、大雨