ミラノ・コルティナ五輪に出場したカーリング・フォルティウスの吉村紗也香選手が24日、2025-2026シーズンをもって現役引退することを発表しました。吉村選手はチームの公式サイトを通じてコメントを発表。「カーリングを始めて25年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つひとつが私を成長