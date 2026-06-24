ドジャース傘下３Ａでプレーしているキム・ヘソン内野手（２７）がオールスター戦のファン投票で４位にランクされ、波紋が広がっている。ヘソンはマイナーで開幕を迎えたが、４月上旬にメジャー昇格。しかし、打撃不振で５月２９日（日本時間３０日）にマイナー降格した。現在は３Ａオクラホマシティでプレーしているにもかかわらず、ＭＬＢが２１日（同２２日）に発表したファン投票の中間発表ではナ・リーグ二塁手部門で６５