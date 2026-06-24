マチャドは23日、石塚への死球で危険球退場となった■ソフトバンク ー オリックス（24日・みずほPayPayドーム）オリックスのアンドレス・マチャド投手が24日、みずほPayPayドームで行われるソフトバンク戦前に、岸田護監督とともにソフトバンクの小久保裕紀監督に謝罪した。マチャドは前日の登板で石塚綜一郎捕手の顔面付近に死球を与えていた。前日23日の試合で、マチャドは5点リードの9回に登板。2死から石塚に死球を与え危