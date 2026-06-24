【モデルプレス＝2026/06/24】女優の三田寛子が6月22日、自身のInstagramを更新。歌手で女優の南野陽子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「2人とも初々しくて可愛い」元トップアイドルとの10代の頃の2ショット◆三田寛子、南野陽子との10代の写真公開三田は「23日は南野陽子ちゃんのお誕生日です。おめでとうございます」とつづり、写真を複数枚投稿。TBSラジオ番組「パンサー向井のふらっと