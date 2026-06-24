【モデルプレス＝2026/06/24】8月16日、愛媛県武道館にて開催される「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」より、追加出演者が解禁された。【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー◆VIBY、TGC初出演決定韓国、⽇本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまで、のべ全世界100万⼈以上のオーディション・データを検討した経験の