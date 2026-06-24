サンマルクカフェは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』の全国ロードショー(8月7日)を記念し、2026年7月3日(金)〜9月4日(金)の期間限定で、コラボレーションメニューおよびグッズ付きセットを数量限定で販売する。映画の世界観を表現したスイーツ･ドリンク･ベーカリー計4商品を展開する。【画像10点】プレミアムチョコクロ アップル&カスタード、南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー、はじけるトロピカルソー