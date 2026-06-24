【モデルプレス＝2026/06/24】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月22日、自身のInstagramを更新。子供たちと作った餃子を披露した。【写真】イケメン俳優の39歳妻「綺麗に包んでてすごい」子供たちが初挑戦した手作り餃子◆竹内渉、子供たちが餃子作りに初挑戦竹内は「最近の色々」とつづり、写真と共に近況を報告。大学3・4年の頃に通っていた思い出深い横浜・元町中華街での姿や、モデルの菅野結以とインフルエンサーのひよ