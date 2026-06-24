歌手のBoAが大胆なイメージチェンジを披露した。BoAは6月24日にインスタグラムを更新。【写真】BoA、衝撃イメチェン「一度くらい髪をくるくるにしてみたい欲望があった、そんな日」と綴り、に複数の写真を投稿した。公開された写真には、金髪のカーリーヘアに変身した姿が収められている。鮮やかなイエローのマイクを手にリハーサルに臨み、車内で撮影したセルフィーではさまざまな表情を見せたBoA。ふんわりとしたボリューム感の