B-R サーティワン アイスクリームはこのほど、任天堂の人気ゲームシリーズ「どうぶつの森」と初コラボし、7月1日〜31日の期間でキャンペーンを展開する。「どうぶつの森」の島をイメージした新作フレーバーをはじめ、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、限定商品を用意した。いずれもなくなり次第終了。【すべての画像を見る】また、ゲームとの連携やアプリを通じたオリジナルグッ