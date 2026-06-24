2026年6月に発表されたスーパーコンピューターの世界ランキング、第67回「TOP500」で直近の1位を連続で獲得していたローレンス・リバモア国立研究所の「El Capitan」が2位に後退し、代わって中国の「LineShine(霊晟)」が1位に輝きました。June 2026 | TOP500https://top500.org/lists/top500/2026/06/LineShine Debuts at No. 1 as the TOP500 Enters a New Global Exascale Era | TOP500https://top500.org/news/lineshine-debuts