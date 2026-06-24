岡山西警察署 「特殊詐欺のかけ子」をさせる目的で、知人女性を国外に連れ去るなどしたとして、指定暴力団の組員の男ら2人が24日、再逮捕されました。 所在国外移送略取誘拐、被略取者等所在国外移送、所在国外移送誘拐未遂の疑いで再逮捕されたのは、岡山市北区中央町に住む指定暴力団池田組の組員の男（52）です。また岡山市中区桑野に住む無職の女（28）が、所在国外移送誘拐未遂の疑いで再逮捕されました。 岡山西警