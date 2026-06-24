アマチュアボクシングの２０２３年全日本選手権ライト級王者・中山颯太（２２）＝帝拳＝が２４日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦まで）のプロテストを受験した。２５日に合格発表が行われ、合格すれば今冬にもスーパーバンタム級でプロデビューする予定だ。プロ２勝２ＫＯの浅井陸（２２）＝帝拳＝と３ラウンドのスパーリングを行った中山は「相手も強い選手だったので、リードをしっかり差し合って、パンチを打ち込むとい