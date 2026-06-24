◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほペイペイドーム）オリックス・岸田監督、厚沢投手コーチ、マチャドが試合前、ソフトバンク・小久保監督に謝罪する一幕があった。前日２３日のカード初戦、９回２死からマチャドの速球がソフトバンク・石塚の顔面に直撃。石塚は本塁付近に倒れ込むとしばらく動けず、担架で運ばれ、そのまま救急車で病院へ搬送。この日、下顎骨（かがくこつ）骨折との診断を受けた。危険