ユーキャンは24日、20講座の学費が5000円割引となる「夏の資格トップ20！割引キャンペーン」を開始した。7月23日までの申し込みが対象となる期間限定で、人気の20講座を対象に、学費を5000円割引する。医療事務や宅建士、ファイナンシャルプランナー、簿記3級など幅広い分野の講座が対象となる。【写真】初めてでも安心！ユーキャンが説明するデジタルサポート対象講座は以下の通り。・医療事務・宅建士 短期合格・ファイナン