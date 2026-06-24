オリックス・岸田監督、マチャドが、24日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の試合前練習前に、ソフトバンク・小久保監督の元を謝罪に訪れた。前夜の9回に登板したマチャドは、2死からソフトバンク・石塚の顔面付近に死球を与え、危険球退場に。石塚は救急搬送され、この日下顎骨骨折と診断を受けたと発表された。一夜明け、この日マチャドと通訳、岸田監督と厚沢投手コーチが、練習中の一塁ベンチ前を訪れて小久保監督へ謝罪