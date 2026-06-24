吉野家は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』を、7月2日午前10時から8月26日午後8時までの期間、全国の吉野家店舗で開催する。【写真】ポイントを貯めるともらえる！“紅生姜入れ”風ティッシュケースなど今回のコラボレーションでは、対象商品を購入すると、オリジナルフィギュアがもらえるコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯