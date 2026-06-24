今月7日に行われ、接戦となっていた南米・ペルーの大統領選挙の決選投票で、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏の得票率が相手候補を上回ることが確実となりました。一方、勝敗の確定は来月にずれ込む見通しです。ペルーの大統領選挙の決選投票は開票率が99.8％を超える中、ケイコ氏が相手候補のサンチェス氏を得票率で上回っていて、その差は0.2ポイント、およそ4万3000票差となっています。いまだ投票先の判別が難しいなどの疑問