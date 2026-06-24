北中米で開催中のサッカーワールドカップをめぐり、韓国のテレビ局が国際サッカー連盟＝FIFA側に放映権料の一部を支払えていなかった問題で、テレビ局が「決勝戦まですべて問題なく中継する」との声明を発表しました。この問題は、北中米で開催中のサッカーワールドカップをめぐり、韓国のテレビ局「JTBC」が今大会の放映権料の一部を大会主催者であるFIFA側に支払えず、テレビ中継が大会途中でできなくなるおそれが出ていたもので