売春が行われる場所を提供したとして、東京・台東区のソープランドが摘発され、経営者の男ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと、東京・吉原のソープランド「ルーブル」を経営する宮下喜広容疑者や従業員の男ら5人は22日、女性従業員が不特定の客と売春を行うことを知りながら、店内の個室を提供した疑いがもたれています。警視庁に「店内で売春を行っている」という趣旨の情報提供があり、5人の逮捕に至りました。調べに対