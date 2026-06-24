ソフトバンク石塚綜一郎捕手（25）が24日のオリックス戦前練習を欠席した。23日の同戦の5点を追う9回2死で代打で出場もマチャドの直球を顔面に受けて、担架で医務室に運ばれた後に救急車で病院に搬送されていた。口付近に、白球が直撃。球団は、この日のオリックス戦練習前に「下顎骨の骨折で本日は欠場」と発表した。石塚は19日の日本ハム戦で今季初出場しいきなり2点適時打。21日の同戦でも3安打猛打賞をマークするなど