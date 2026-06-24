イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、「イランのミサイル計画は対象に含まれない」として、「ミサイル能力についていかなる国とも交渉しない」と強調しました。ペゼシュキアン大統領は23日、アメリカとの交渉を仲介するパキスタンを訪問。シャリフ首相と会談を行い、共同記者会見を開きました。ペゼシュキアン大統領は、アメリカと交わした覚書をめぐり、「イランのミサイル計画は対象に含