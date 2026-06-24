アメリカのトランプ大統領は23日、自身のSNSで、アメリカ連邦議会上院がイラン攻撃からの撤退を求める決議案を可決したことについて、「世界一のテロ支援国家に対し、私がやっていることをアメリカは快く思わず、止めなければならないと思っていると知らせた。結果として敵に援助と支援を与えてしまった」などと批判しました。また、イラン側がこの件について、自身の側近に「これは一体どういう意味なのか？」と尋ねてきたと明ら