ホテル阪神大阪の2階にある｢マルシェダイニング ネン｣では、2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)まで夏のグルメフェア｢野菜と楽しむSUMMER BUFFET～沖縄美食冒険～｣が開催中です。沖縄の味覚と夏野菜の両方がたのしめるお料理が、約65種類好きなだけ堪能できます。今回はホテル阪神大阪の｢マルシェダイニング ネン｣の試食会に招待されましたので、ディナーを取材してきました。 沖縄の味覚を楽しむ